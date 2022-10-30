Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Коламбус
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Нефтехимик
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Авангард
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
46
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
06
Хоккей. НХЛ
31.10
Чикаго
Миннесота
Хоккей. НХЛ
31.10
Анахайм
Торонто
Хоккей. НХЛ
31.10
Аризона
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
31.10
Вегас
Виннипег
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Амур
10
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Торпедо
42
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Ак Барс
Нефтехимик
52
17:00
Куньлунь
Авангард
25
17:00
Спартак
СКА
46
17:00
Сочи
ЦСКА
06
14:30
Автомобилист
Адмирал
12
14:30
Трактор
Амур
10
13:00
Динамо М
Торпедо
42
29.10
Витязь
Динамо Мн
Б
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» взял реванш за домашнее поражение, обыграв «Куньлунь» в гостях

В Мытищах состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Куньлунь
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: КХЛ

«Куньлунь» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) одержали «ястребы».

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Дергачёв с передач Сергея Толчинского и Виктора Сведберга. Спустя пять минут восстановил равенство Тайлер Вон с передачи Паркера Фу. На 15-й минуте первого периода вновь вывел гостей вперёд Сергей Толчинский с передачи Арсения Грицюка.

Во втором периоде на седьмой минуте Джек Родевальд с передач Клиффа Пу и Брэндона Ипа сделал счёт 2:2.
На пятой минуте третьего периода третью шайбу в ворота «Куньлуня» забросил Антон Белов.

Четвёртую шайбу омичей забросил в пустые ворота Рид Буше. Окончательный счёт установил Владимир Брюквин.

Следующий матч «Куньлунь» проведёт с минским «Динамо» 2 ноября. «Авангард» сыграет в гостях со «Спартаком» 1 ноября.

Читайте также
Куньлунь
2:5
1:2, 1:0, 0:3
Авангард
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь