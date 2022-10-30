«Авангард» взял реванш за домашнее поражение, обыграв «Куньлунь» в гостях

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Дергачёв с передач Сергея Толчинского и Виктора Сведберга. Спустя пять минут восстановил равенство Тайлер Вон с передачи Паркера Фу. На 15-й минуте первого периода вновь вывел гостей вперёд Сергей Толчинский с передачи Арсения Грицюка.