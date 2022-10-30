«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком». Радулов пропускал матч по решению тренера

Нижнекамцы забросили две шайбы в начале первого периода, когда отличились Евгений Кашников и Энтони Камара.

Но потом казанцы переломили ход встречи. Дубль сделал Николай Елисеев, также по голу забили Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов и Илья Сафонов.

«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений подряд.