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19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком». Радулов пропускал матч по решению тренера

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

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Источник: КХЛ

Нижнекамцы забросили две шайбы в начале первого периода, когда отличились Евгений Кашников и Энтони Камара.

Но потом казанцы переломили ход встречи. Дубль сделал Николай Елисеев, также по голу забили Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов и Илья Сафонов.

«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений подряд.

Отметим, что эту встречи пропускал нападающий Александр Радулов, который не попал в заявку по решению главного тренера Олег Знарка.

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5:2
2:2, 1:0, 2:0
Нефтехимик
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