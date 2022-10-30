«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком». Радулов пропускал матч по решению тренера
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
Ак Барс
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
Нижнекамцы забросили две шайбы в начале первого периода, когда отличились Евгений Кашников и Энтони Камара.
Но потом казанцы переломили ход встречи. Дубль сделал Николай Елисеев, также по голу забили Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов и Илья Сафонов.
«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений подряд.
Отметим, что эту встречи пропускал нападающий Александр Радулов, который не попал в заявку по решению главного тренера Олег Знарка.