СКА обыграл «Спартак» со счетом 6:4 и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 6:4 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье во дворце спорта «Мегаспорт».

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (11-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58). У «Спартака» отличились Данила Квартальнов (13), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37).

Никишин перешел в СКА из «Спартака» в июле нынешнего года, в прошлом сезоне в составе красно-белых он принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил 9 шайб и сделал 5 результативных передач. В 25 играх сезона-2022/23 Никишин забросил 4 шайбы и отдал 16 голевых передач.

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, для «Спартака» это поражение стало вторым подряд. В текущем сезоне команды встречались 5 октября, тогда СКА одержал гостевую победу со счетом 5:1.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 47 очков в 25 матчах. «Спартак» занимает седьмое место с 27 очками после 25 встреч. В следующем матче СКА 2 ноября дома сыграет с «Сочи», «Спартак» днем ранее примет омский «Авангард».