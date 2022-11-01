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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на вступление в КХЛ

ХК «Лада» подал официальную заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу, об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

ЛадаКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым дал Министерству спорта поручение проработать вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ. Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников рассказывал, что ведётся активная работа с губернатором и правительством Самарской области по возвращению тольяттинского клуба в главную хоккейную лигу страны.

«Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона 2014/2015 по 2017/2018, когда была исключена из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ. В текущем сезоне ВХЛ «Лада» после 18 игр занимает общее пятое место в турнирной таблице лиги.

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