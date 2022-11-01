КХЛ впервые признала лучшим игроком месяца нападающего «Куньлуня»

На счету Ипа 15 очков (8 шайб и 7 передач) в 14 матчах месяца. Он набирал очки в 13 играх и побил клубный снайперский рекорд по продолжительности серии (6 матчей), а также повторил рекорд команды по длительности серии с набранными очками (8 встреч). Также на счету форварда девять силовых приемов и три блокированных броска. Ип стал первым нападающим «Куньлунь Ред Стар», который был признан лучшим по итогам месяца в лиге.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Иван Бочаров из ярославского «Локомотива», который одержал четыре победы в шести матчах. Бочаров отразил 94,81% бросков по воротам, его коэффициент надежности составил 1,42, что стало лучшим показателем среди вратарей, сыгравших минимум шесть матчей. В матчах с нижегородским «Торпедо» (2:0) и минским «Динамо» (1:0) Бочаров сыграл «на ноль».

Во второй раз в карьере лучшим защитником месяца стал Александр Никишин (СКА, Санкт-Петербург). На счету игрока 11 очков (2+9) в 13 матчах, а также 21 силовой прием и 21 блокированный бросок. Никишин завершил два матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7».