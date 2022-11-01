«Барыс» выиграл матч КХЛ после пяти поражений подряд

В первом периоде на девятой минуте Джереми Бракко с передачи Аркадия Шестакова забросил первую шайбу «Барыса». Вячеслав Основин во втором периоде на 34-й минуте сравнял счет. «Барыс» вышел вперед под конец матча после того как на 58-й минуте с передачи Бракко отличился Линден Вей. А за 21 секунду до финальной сирены Кирилл Савицкий поразил пустые ворота — 3:1.