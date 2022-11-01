«Барыс» выиграл матч КХЛ после пяти поражений подряд
«Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанчане на своем льду оказались сильнее «Сибири» — 2:1.
Барыс
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«Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанчане на своем льду оказались сильнее «Сибири» — 2:1.
В первом периоде на девятой минуте Джереми Бракко с передачи Аркадия Шестакова забросил первую шайбу «Барыса». Вячеслав Основин во втором периоде на 34-й минуте сравнял счет. «Барыс» вышел вперед под конец матча после того как на 58-й минуте с передачи Бракко отличился Линден Вей. А за 21 секунду до финальной сирены Кирилл Савицкий поразил пустые ворота — 3:1.
Отметим, что «Барыс» проиграл предыдущие пять матчей с общим счетом 6:24.
В следующей встрече, которая состоится 3 ноября «Барыс» на своем льду примет «Адмирал».