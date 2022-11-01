Скабелка прокомментировал победу «Барыса» и высказался о «пассажирах» в команде

Источник: ХК "Барыс"

«Пассажиров многовато». Скабелка пригрозил наказать виновных после разгрома в КХЛ "Мы рады, что выиграли после такой затяжной серии поражений. Ребята прониклись. Были ошибки, вопрос как партнеры готовы их исправлять. Хороший эмоциональный матч провели. Постарались при игре в меньшинстве сыграть активно, лишить пространства Бека. Когда он вкатывается в зону, то мгновенно принимает решения. Нужно было дать ему как можно меньше времени. Фразу про пассажиров в Уфе я сказал осознанно, не на эмоциях. Я это и хоккеистам сказал, но уже с фамилиями. Биграс в списке отказов, а остальным, кого я имел в виду, удалось реабилитироваться.

Есть вопросы к тому, если ты не отработал. Нужно идти в одну ногу. Самое простое объяснение серии поражений в том, что команда новая. Если более развернуто, то большую роль играют легионеры. Для ребят, которые пополнили «Барыс», требования, расписание и перелеты стали откровением. Не все к этому оказались готовы. Можно выделить Петухова, он приятно удивляет, остальные играют на своем уровне. Болезненны оказались травмы. Тот же Шапю хоть и немного сыграл, но организовал интересную тройку. Вратари здесь тоже играют важную роль. В таких матчах как сегодня на первый план выходит игра в неравных составах", — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Отметим, что «Барыс» проиграл предыдущие пять матчей с общим счетом 6:24.