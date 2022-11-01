ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45) и Максим Мамин (57). У «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (20) и Илья Сафонов (53).

В матче с ЦСКА в состав казанцев вернулся нападающий Александр Радулов, который по решению тренерского штаба пропустил одну встречу. 36-летний хоккеист отметился результативной передачей.

«Ак Барс» не выигрывал дома у армейцев с апреля 2018 года.

ЦСКА (37 очков в 24 матчах) одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Ак Барс» (24 очка в 24 играх) идет на девятой позиции на Востоке.