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13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лада» намерена обратиться в КХЛ с просьбой о проведении драфта расширения

Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников рассказал о планах клуба по обращению в КХЛ.

ЛадаКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, «Лада» хочет попросить провести драфт расширения.

«По тренерам пока ничего не начинаем. По игрокам сейчас начинаем потихоньку собирать базу. Насколько сильно “Лада” должна измениться, чтобы быть конкурентоспособной? Я думаю, что процентов на 70 как минимум.

Чтобы команда была конкурентоспособной и интересно было другим с нами играть, будем просить КХЛ сделать драфт расширения. Потому что на рынке игроков не так много. Мы можем брать по большому счёту игроков, которые станут НСА. А сами понимаете, если квалифицированный игрок становится НСА, его зарплата повышается как минимум в два раза. Будет непросто, конечно.

Если будет сделан драфт расширения, то, конечно, команда должна стать конкурентоспособной для попадания в восьмёрку. Если не будет драфта расширения, то будем стараться и без него собрать хорошую команду», — сказал Масленников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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