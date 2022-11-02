«Лада» намерена обратиться в КХЛ с просьбой о проведении драфта расширения

«По тренерам пока ничего не начинаем. По игрокам сейчас начинаем потихоньку собирать базу. Насколько сильно “Лада” должна измениться, чтобы быть конкурентоспособной? Я думаю, что процентов на 70 как минимум.



Чтобы команда была конкурентоспособной и интересно было другим с нами играть, будем просить КХЛ сделать драфт расширения. Потому что на рынке игроков не так много. Мы можем брать по большому счёту игроков, которые станут НСА. А сами понимаете, если квалифицированный игрок становится НСА, его зарплата повышается как минимум в два раза. Будет непросто, конечно.



Если будет сделан драфт расширения, то, конечно, команда должна стать конкурентоспособной для попадания в восьмёрку. Если не будет драфта расширения, то будем стараться и без него собрать хорошую команду», — сказал Масленников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.