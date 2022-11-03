Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Металлург
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Салават Юлаев
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
ЦСКА
33
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
42
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Сибирь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
14
Хоккей. НХЛ
4.11
Оттава
Вегас
Хоккей. НХЛ
4.11
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
4.11
Тампа-Бэй
Каролина
Хоккей. НХЛ
4.11
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
4.11
Виннипег
Монреаль
Хоккей. НХЛ
4.11
Миннесота
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
4.11
Сент-Луис
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.11
Чикаго
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
4.11
Калгари
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
4.11
Эдмонтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
4.11
Аризона
Даллас
Хоккей. НХЛ
4.11
Ванкувер
Анахайм
Хоккей. НХЛ
4.11
Сан-Хосе
Флорида
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Амур
42
16:30
Авангард
Сибирь
ОТ
32
16:30
Барыс
Адмирал
14
2.11
СКА
Сочи
52
2.11
Куньлунь
Динамо Мн
23
1.11
Динамо М
Металлург
41
1.11
Спартак
Авангард
24
1.11
Ак Барс
ЦСКА
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:03 (мск), источник: Sport24

Ненужный в Америке Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА! Заменял Панарина, а обошел даже Ковальчука

Ни Сушинский, ни советские звезды ему не ровня.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА. Пока, правда, это касается той истории, что ограничена рамками 15-летнего существования КХЛ. После того как олимпийский чемпион полгода не играл в хоккей, ожидая вариантов за океаном, он вновь надел форму питерского клуба. Выйдя на лед в матче с «Сочи», уже легендарный форвард набрал 1+1 и вошел в историю команды, которая стала для него родной.

А ведь Гусев вовсе не воспитанник СКА и не коренной петербуржец. Сейчас мало кто помнит, что на заре карьеры он ставил на уши МХЛ, зажигая в составе «Красной Армии». Его, москвича и воспитанника столичной школы «Белые Медведи», вместе с Никитой Кучеровым и Игорем Ожигановым перевезли в ЦСКА вместе с Геннадием Курдиным. Эту спецоперацию давным-давно провернул Николай Вакуров, ныне скаут «Детройта».

Как московский «армеец» стал питерским?

Разумеется, никто Гусева не продавал напрямую из ЦСКА в СКА. Москвичи только-только обзавелись суперспонсором в лице «Роснефти». Это был период накопления человеческого капитала. Первые пробы пера «армейских» менеджеров. А тут еще и локаут в НХЛ подоспел с его Дацюком, Брызгаловым и Грабовским, свалившимся на голову. Дело было не до молодежи.

Источник: КХЛ

Именно по ходу локаутного сезона Гусева отправили в Хабаровск, где он получил по-настоящему хорошую игровую практику в КХЛ. Юный Никита набирал по пол-очка за игру, после чего перебрался чуть ближе к дому — в… Ханты-Мансийск. Многим тогда казалось, что и это не что иное, как скрытая аренда. Однако за «Югру» Гусев провел два с половиной года, в одном из сезонов стал ее лучшим бомбардиром, но в ЦСКА так и не вернулся.

Читайте также
Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА. У него 371 (122+249) очко в 320 матчах

Вместо столицы Гусев отправился в СКА. Доподлинно неизвестно природа этих связей, но питерский клуб в какой-то момент наладил поставки игроков из Ханты-Мансийска. Дмитрий Юдин, связка Марченко — Морозов, Данила Галенюк. Но первым был именно Гусев. В Питер его приглашали уже не как молодого игрока, а в роли заменителя Артемия Панарина! Ни много, ни мало.

2015 год. СКА после долгих мучений и насмешек наконец-то выигрывает Кубок Гагарина. Долгожданное чемпионство «армейцам» приносит не один из множества тренеров-иностранцев, а легендарный тандем Быков-Захаркин. Именно они создали супертройку Панарин — Шипачев — Дадонов, которое во многом и обеспечило победу в плей-офф. Однако после завоевания трофея из СКА ушли не только тренеры, но и Панарин. Хлебушек отправился покорять НХЛ, где получил «Колдер Трофи» и то самое прозвище.

Разумеется, СКА был озадачен поиском замены Панарина. На эту роль пробовался даже Владимир Ткачев — тогда еще молодой, только-только приехавший из юниорских канадских лиг. На тот момент нынешняя звезда «Авангарда» не потянул. Ткачев наденет свитер СКА и даже станет его лучшим бомбардиром, но чуть позже. В качестве «плана Б» петербуржцы посреди сезона выписали Гусева. И с первого же матча его определили к Дадонову с Шипачевым. Дебют обернулся двумя голевыми передачами в большинстве.

Читайте также
Русский талант хоронит свою карьеру. Куда пропал герой Олимпиады Гусев?

С тех пор Гусев был для СКА незаменимым игроком. Настоящим дирижером большинства, который из своего офиса слева от ворот мог рулить пятеркой хоть пешком, хоть стоя. Вместе с Шипачевым и Дадоновым они выиграли Кубок Гагарина в 2017 году, а в феврале 2018-го Никита стал олимпийским чемпионом. Это его бросок с «лопаты» в концовке финала с немцами уберег сборную России от грандиозного позора. После победы в Пхенчхане были попытки заиграть в НХЛ, возвращение в Питер и еще одна олимпийская медаль, уже менее почетная.

Кого же опередил Гусев во внутриклубной гонке СКА? Бывшего напарника Шипачева, легенду питерского хоккея Сушинского и всех кумиров прошлого. А главное, что прямо сейчас он обходит на один балл Илью Ковальчука. К тому же экс-капитану «армейцев» потребовалось для лидерства провести на 47 матчей больше, чем Никите. Гусев — уже легенда СКА. Он лидер и по средней результативности — 1,16. Интересно, что на втором месте нынешний лучший бомбардир петербуржцев Марат Хайруллин, а вот Панарин недотягивает и до графика «очко за игру».

СКА
5:2
1:1, 0:1, 4:0
Сочи
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка футболиста «Баварии» показала себя полностью обнаженной, выложив пикантное фото в постели
Над замужней женщиной, нашедшей дома чужие женские трусики, поиздевалась бывшая партнерша олимпийского чемпиона
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь