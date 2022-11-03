Ненужный в Америке Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА! Заменял Панарина, а обошел даже Ковальчука

Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА. Пока, правда, это касается той истории, что ограничена рамками 15-летнего существования КХЛ. После того как олимпийский чемпион полгода не играл в хоккей, ожидая вариантов за океаном, он вновь надел форму питерского клуба. Выйдя на лед в матче с «Сочи», уже легендарный форвард набрал 1+1 и вошел в историю команды, которая стала для него родной.

А ведь Гусев вовсе не воспитанник СКА и не коренной петербуржец. Сейчас мало кто помнит, что на заре карьеры он ставил на уши МХЛ, зажигая в составе «Красной Армии». Его, москвича и воспитанника столичной школы «Белые Медведи», вместе с Никитой Кучеровым и Игорем Ожигановым перевезли в ЦСКА вместе с Геннадием Курдиным. Эту спецоперацию давным-давно провернул Николай Вакуров, ныне скаут «Детройта».

Как московский «армеец» стал питерским?

Разумеется, никто Гусева не продавал напрямую из ЦСКА в СКА. Москвичи только-только обзавелись суперспонсором в лице «Роснефти». Это был период накопления человеческого капитала. Первые пробы пера «армейских» менеджеров. А тут еще и локаут в НХЛ подоспел с его Дацюком, Брызгаловым и Грабовским, свалившимся на голову. Дело было не до молодежи.

Именно по ходу локаутного сезона Гусева отправили в Хабаровск, где он получил по-настоящему хорошую игровую практику в КХЛ. Юный Никита набирал по пол-очка за игру, после чего перебрался чуть ближе к дому — в… Ханты-Мансийск. Многим тогда казалось, что и это не что иное, как скрытая аренда. Однако за «Югру» Гусев провел два с половиной года, в одном из сезонов стал ее лучшим бомбардиром, но в ЦСКА так и не вернулся.

Вместо столицы Гусев отправился в СКА. Доподлинно неизвестно природа этих связей, но питерский клуб в какой-то момент наладил поставки игроков из Ханты-Мансийска. Дмитрий Юдин, связка Марченко — Морозов, Данила Галенюк. Но первым был именно Гусев. В Питер его приглашали уже не как молодого игрока, а в роли заменителя Артемия Панарина! Ни много, ни мало.

2015 год. СКА после долгих мучений и насмешек наконец-то выигрывает Кубок Гагарина. Долгожданное чемпионство «армейцам» приносит не один из множества тренеров-иностранцев, а легендарный тандем Быков-Захаркин. Именно они создали супертройку Панарин — Шипачев — Дадонов, которое во многом и обеспечило победу в плей-офф. Однако после завоевания трофея из СКА ушли не только тренеры, но и Панарин. Хлебушек отправился покорять НХЛ, где получил «Колдер Трофи» и то самое прозвище.

Разумеется, СКА был озадачен поиском замены Панарина. На эту роль пробовался даже Владимир Ткачев — тогда еще молодой, только-только приехавший из юниорских канадских лиг. На тот момент нынешняя звезда «Авангарда» не потянул. Ткачев наденет свитер СКА и даже станет его лучшим бомбардиром, но чуть позже. В качестве «плана Б» петербуржцы посреди сезона выписали Гусева. И с первого же матча его определили к Дадонову с Шипачевым. Дебют обернулся двумя голевыми передачами в большинстве.

С тех пор Гусев был для СКА незаменимым игроком. Настоящим дирижером большинства, который из своего офиса слева от ворот мог рулить пятеркой хоть пешком, хоть стоя. Вместе с Шипачевым и Дадоновым они выиграли Кубок Гагарина в 2017 году, а в феврале 2018-го Никита стал олимпийским чемпионом. Это его бросок с «лопаты» в концовке финала с немцами уберег сборную России от грандиозного позора. После победы в Пхенчхане были попытки заиграть в НХЛ, возвращение в Питер и еще одна олимпийская медаль, уже менее почетная.