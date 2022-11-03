Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Металлург
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Салават Юлаев
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
ЦСКА
33
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
42
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Сибирь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
14
Хоккей. НХЛ
4.11
Оттава
Вегас
Хоккей. НХЛ
4.11
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
4.11
Тампа-Бэй
Каролина
Хоккей. НХЛ
4.11
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
4.11
Виннипег
Монреаль
Хоккей. НХЛ
4.11
Миннесота
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
4.11
Сент-Луис
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.11
Чикаго
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
4.11
Калгари
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
4.11
Эдмонтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
4.11
Аризона
Даллас
Хоккей. НХЛ
4.11
Ванкувер
Анахайм
Хоккей. НХЛ
4.11
Сан-Хосе
Флорида
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Амур
42
16:30
Авангард
Сибирь
ОТ
32
16:30
Барыс
Адмирал
14
2.11
СКА
Сочи
52
2.11
Куньлунь
Динамо Мн
23
1.11
Динамо М
Металлург
41
1.11
Спартак
Авангард
24
1.11
Ак Барс
ЦСКА
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» нанес «Барысу» шестое поражение в семи матчах. Елисеев оформил хет-трик

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал».

Барыс
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Первый период прошёл без голов. На 26-й минуте Егор Петухов вывел астанинскую команду вперёд. На 29-й минуте при игре «пять на три» Николай Елисеев сравнял счёт. На 35-й минуте Николай Елисеев с передачи Евгения Грачёва вывел владивостокскую команду вперёд.

На 49-й минуте Николай Елисеев оформил хет-трик. На последней минуте Александр Горшков поставил точку во встрече.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 8 ноября в Астане сыграет с «Витязем». «Адмирал» 6 ноября примет московское «Динамо».

Читайте также
Барыс
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Адмирал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Очередная подлость МОК: СССР и Россию вычеркнули из истории гимнастики
У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь