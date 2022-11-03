«Адмирал» нанес «Барысу» шестое поражение в семи матчах. Елисеев оформил хет-трик

Первый период прошёл без голов. На 26-й минуте Егор Петухов вывел астанинскую команду вперёд. На 29-й минуте при игре «пять на три» Николай Елисеев сравнял счёт. На 35-й минуте Николай Елисеев с передачи Евгения Грачёва вывел владивостокскую команду вперёд.