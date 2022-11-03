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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» одержал третью победу подряд, в овертайме переиграв «Сибирь»

В Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь».

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Источник: КХЛ

Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

На первой минуте матча Никита Сетдиков вывел новосибирцев вперёд. На 29-й минуте Рид Буше после ошибки защитников «Сибири» сравнял счёт. В конце второго периода Михал Чайковски во второй раз поразил ворота омичей. На 51-й минуте Алекс Бродхёрст, реализовав численное большинство, восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу своей команде в овертайме принёс Рид Буше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 8 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 6 ноября примет «Витязь».

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Авангард
3:2ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Сибирь
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