«Авангард» одержал третью победу подряд, в овертайме переиграв «Сибирь»

На первой минуте матча Никита Сетдиков вывел новосибирцев вперёд. На 29-й минуте Рид Буше после ошибки защитников «Сибири» сравнял счёт. В конце второго периода Михал Чайковски во второй раз поразил ворота омичей. На 51-й минуте Алекс Бродхёрст, реализовав численное большинство, восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу своей команде в овертайме принёс Рид Буше.