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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» прервал серию поражений в матче с «Амуром», Голышев оформил дубль

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

На восьмой минуте Ярослав Лихачёв вывел хабаровцев вперёд. За 22 секунды до конца первого периода Анатолий Голышев потрясающим голом сравнял счёт. На 23-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка во второй раз поразил ворота хабаровчан. На 29-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 44-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 5 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Сибирью». «Амур» 8 ноября примет московское «Динамо».

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Автомобилист
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Амур
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