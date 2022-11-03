«Автомобилист» прервал серию поражений в матче с «Амуром», Голышев оформил дубль

На восьмой минуте Ярослав Лихачёв вывел хабаровцев вперёд. За 22 секунды до конца первого периода Анатолий Голышев потрясающим голом сравнял счёт. На 23-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка во второй раз поразил ворота хабаровчан. На 29-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 44-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль.