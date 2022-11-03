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21:01 (мск), источник: ТАСС

Игорь Ларионов примет участие в мероприятиях к 25-летию победы «Детройта» в Кубке Стэнли

Главный тренер нижегородского «Торпедо» пропустит матч КХЛ против ярославского «Локомотива», его обязанности временно будет исполнять Михаил Васильев.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер нижегородского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорь Ларионов примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завоевания клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Кубка Стэнли. Об этом в четверг сообщает пресс-служба «Торпедо».

Праздничные мероприятия состоятся в Детройте (штат Мичиган, США) в предстоящие выходные. Ларионов трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта» (1997, 1998, 2002). Сообщается, что 5 ноября обязанности Ларионова во время матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» будет исполнять Михаил Васильев.

До 1997 года «Детройт» не мог выиграть Кубок Стэнли на протяжении 42 лет. Помимо Ларионова, обладателями трофея 1997 года стали россияне Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и Сергей Федоров.

Ларионову 61 год, он является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира.

Ларионов возглавил «Торпедо» в мае 2022 года. С 2019 года Ларионов работал в системе сборных России. В 2020 году Ларионов был помощником Валерия Брагина в молодежной сборной России, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира в Чехии, проиграв в финале канадцам (3:4). Позднее Ларионов стал главным тренером молодежной сборной, на мировом первенстве 2021 года в Канаде команда заняла четвертое место.

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