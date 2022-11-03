Игорь Ларионов примет участие в мероприятиях к 25-летию победы «Детройта» в Кубке Стэнли

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер нижегородского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорь Ларионов примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завоевания клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Кубка Стэнли. Об этом в четверг сообщает пресс-служба «Торпедо».

Праздничные мероприятия состоятся в Детройте (штат Мичиган, США) в предстоящие выходные. Ларионов трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта» (1997, 1998, 2002). Сообщается, что 5 ноября обязанности Ларионова во время матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» будет исполнять Михаил Васильев.

До 1997 года «Детройт» не мог выиграть Кубок Стэнли на протяжении 42 лет. Помимо Ларионова, обладателями трофея 1997 года стали россияне Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и Сергей Федоров.

Ларионову 61 год, он является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира.