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22:23 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Нижнекамский клуб победил в овертайме со счетом 4:3.

Нефтехимик
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Источник: ХК ЦСКА

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3 в овертайме обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Нефтехим-Арене» в присутствии 3 718 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рафаэль Бикмуллин (10-я минута), Евгений Митякин (21), Егор Попов (23) и Кирилл Воробьев (61). У проигравших отличились Сергей Плотников (10), Прохор Полтапов (15) и Владислав Каменев (21). Плотников провел 750-й матч в КХЛ.

ЦСКА прервал серию из 11 побед подряд. Армейцы набрали 38 очков после 25 матчей и располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком после 25 игр идет на 10-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 7 ноября примет ярославский «Локомотив». «Нефтехимик» 5 ноября сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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