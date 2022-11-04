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16:18 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

В пятницу красно-белые дома со счетом 1:3 проиграли китайскому «Кульлунь Ред Стар».

Спартак
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Источник: КХЛ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в пятницу со счетом 1:3 проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Фрэм (43-я минута), Тай Шульц (49), Брэндон Ип (50). У «Спартака» отличился Илья Талалуев (40).

Подопечные Бориса Миронова потерпели четвертое поражение подряд, ранее красно-белые проиграли омскому «Авангарду» (2:4), петербургскому СКА (4:6) и новосибирской «Сибири» (3:4).

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах. Подопечные Грега Айэленда занимают девятую строчку в таблице с 23 очками после 28 игр.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 7 ноября, «Куньлунь Ред Стар» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

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Спартак
1:3
0:0, 1:0, 0:3
Куньлунь
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