«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в пятницу со счетом 1:3 проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Фрэм (43-я минута), Тай Шульц (49), Брэндон Ип (50). У «Спартака» отличился Илья Талалуев (40).

Подопечные Бориса Миронова потерпели четвертое поражение подряд, ранее красно-белые проиграли омскому «Авангарду» (2:4), петербургскому СКА (4:6) и новосибирской «Сибири» (3:4).

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах. Подопечные Грега Айэленда занимают девятую строчку в таблице с 23 очками после 28 игр.