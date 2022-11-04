«Витязь» обыграл «Трактор» и прервал победную серию челябинцев

Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу подмосковного клуба.

Уже в первом периоде гости забросили две шайбы. Александр Яремчук с передач Скотта Уилсона и Алексея Волгина открыл счёт. А на 16-й минуте Степан Старков удвоил преимущество «Витязя», ему ассистировал Жереми Руа.

В начале второго периода Кирилл Рассказов с передачи Владислава Кара увеличил счёт. Но вскоре Антон Бурдасов с паса Сергея Калинина отыграл одну шайбу.

В третьем периоде на голы Владимира Галузина и Кары хозяева ответили точным броском Максима Шабанова. У «Трактора» результативную передачу сделал Сергей Телегин, а у «Витязя» — Яремчук, Галузин и Волгин.