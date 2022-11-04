«Витязь» обыграл «Трактор» и прервал победную серию челябинцев
В Челябинске на стадионе «Арена Трактор им. Валерия Белоусова» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Витязь».
В Челябинске на стадионе «Арена Трактор им. Валерия Белоусова» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Витязь».
Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу подмосковного клуба.
Уже в первом периоде гости забросили две шайбы. Александр Яремчук с передач Скотта Уилсона и Алексея Волгина открыл счёт. А на 16-й минуте Степан Старков удвоил преимущество «Витязя», ему ассистировал Жереми Руа.
В начале второго периода Кирилл Рассказов с передачи Владислава Кара увеличил счёт. Но вскоре Антон Бурдасов с паса Сергея Калинина отыграл одну шайбу.
В третьем периоде на голы Владимира Галузина и Кары хозяева ответили точным броском Максима Шабанова. У «Трактора» результативную передачу сделал Сергей Телегин, а у «Витязя» — Яремчук, Галузин и Волгин.
«Витязь» набрал 30 очков, команда занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 25 очками располагается на 9-м месте на Востоке.