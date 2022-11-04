Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
Коламбус
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сочи
Б
54
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Витязь
25
Хоккей. НХЛ
5.11
Каролина
Баффало
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак
Куньлунь
13
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Флорида
Б
34
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
2.11
Шинник
Кубань
П 4:5
00
2.11
Динамо Мх
Динамо Вл
П 5:3
00
2.11
Нефтехимик
Волга
12
2.11
Алания
Волгарь
30
2.11
Акрон
Пересвет
50
2.11
Родина
Звезда СПб
34
2.11
Уфа
Динамо Бр
10
1.11
КАМАЗ
Енисей
20
Футбол. Кубок России. Все результаты
16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витязь» обыграл «Трактор» и прервал победную серию челябинцев

В Челябинске на стадионе «Арена Трактор им. Валерия Белоусова» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Витязь».

Трактор
ВитязьКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: ХК "Трактор"

Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу подмосковного клуба.

Уже в первом периоде гости забросили две шайбы. Александр Яремчук с передач Скотта Уилсона и Алексея Волгина открыл счёт. А на 16-й минуте Степан Старков удвоил преимущество «Витязя», ему ассистировал Жереми Руа.

В начале второго периода Кирилл Рассказов с передачи Владислава Кара увеличил счёт. Но вскоре Антон Бурдасов с паса Сергея Калинина отыграл одну шайбу.

В третьем периоде на голы Владимира Галузина и Кары хозяева ответили точным броском Максима Шабанова. У «Трактора» результативную передачу сделал Сергей Телегин, а у «Витязя» — Яремчук, Галузин и Волгин.

«Витязь» набрал 30 очков, команда занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 25 очками располагается на 9-м месте на Востоке.

Читайте также
Трактор
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Витязь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Очередная подлость МОК: СССР и Россию вычеркнули из истории гимнастики
У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь