«Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста» в овертайме

Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ.

Счет в игре открыл нападающий «Автомобилиста» Брук Мэйсек. У «Сибири» в третьем периоде отличился Михаил Чайковски, а гол Тейлора Бека в овертайме принес гостям победу.

После этой игры клуб из Новосибирской области занимает 4-е место в турнирной таблице Востока (33 очка). Команда из Екатеринбурга идет на 3-м месте (34 очка).