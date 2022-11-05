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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста» в овертайме

«Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ.

Счет в игре открыл нападающий «Автомобилиста» Брук Мэйсек. У «Сибири» в третьем периоде отличился Михаил Чайковски, а гол Тейлора Бека в овертайме принес гостям победу.

После этой игры клуб из Новосибирской области занимает 4-е место в турнирной таблице Востока (33 очка). Команда из Екатеринбурга идет на 3-м месте (34 очка).

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1:2Б
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Сибирь
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