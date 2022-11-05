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20:21 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Металлург» и одержал девятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3.

СКА
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: КХЛ

ТАСС, 5 ноября. Петербургский СКА дома со счетом 4:3 обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Ледовом дворце.

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (13, 19), Дмитрий Яшкин (20), Валентин Зыков (53). У «Металлурга» отличились Никита Коростелев (2), Максим Карпов (4), Данила Юров (20).

СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 очком. «Металлург» потерпел третье поражение подряд и возглавляет таблицу Восточной конференции с 37 очками.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:0, новосибирская «Сибирь» в гостях переиграла екатеринбургский «Автомобилист» (2:1 по буллитам), нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3).

В следующем матче «Металлург» дома сыграет с омским «Авангардом» 9 ноября, СКА днем ранее во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом».

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СКА
4:3
3:3, 0:0, 1:0
Металлург
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