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13:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» впервые обыграл московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Данил Файзуллин (10-я минута) и Николай Чебыкин (17). У гостей отличился Максим Джиошвили (58).

Нападающий «Динамо» Иван Муранов провел свой 200-й матч в КХЛ.

«Адмирал» впервые обыграл «Динамо» на домашнем льду. Владивостокский клуб продлил серию из матчей с набранными очками до девяти и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Динамо» с 36 очками идет четвертым на Западе. В следующем матче «моряки» 8 ноября примут петербургский СКА, москвичи в тот же день в гостях встретятся с хабаровским «Амуром».

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