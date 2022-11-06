«Адмирал» впервые обыграл московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Данил Файзуллин (10-я минута) и Николай Чебыкин (17). У гостей отличился Максим Джиошвили (58).

«Адмирал» впервые обыграл «Динамо» на домашнем льду. Владивостокский клуб продлил серию из матчей с набранными очками до девяти и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Динамо» с 36 очками идет четвертым на Западе. В следующем матче «моряки» 8 ноября примут петербургский СКА, москвичи в тот же день в гостях встретятся с хабаровским «Амуром».