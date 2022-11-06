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6 ноября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Смогли использовать тот момент, что Третьяк был «холодный»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче с «Сочи» (4:3 ОТ) и рассказал, как повлияла замена вратаря у гостей на игру минчан.

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Источник: Чемпионат.com

"Рад за команду — добились нужного результата. Была захватывающая игра. Первый период провели качественно, создали много голевых моментов. Хотя в концовке стали сбиваться на индивидуальные действия. В перерыве напомнил, что надо играть командно.

Во втором периоде доминировали. Но несколько индивидуальных ошибок — и «Сочи» за это наказал. Такое бывает. Ты много атакуешь, соперник обороняется, но использует свои редкие моменты.

В перерыве сказал игрокам не расстраиваться, а продолжать так, как надо. Они верили в себя и продолжали работать, создавать много моментов. Забросили две шайбы, сравняв счёт. А в овертайме Горбунов и Душак сыграли классно, решили исход игры. Впереди сложные и важные матчи. Эта победа должна придать хороший импульс.

В середине третьего периода «Сочи» заменил вратаря. Повлияло ли это как-то на нашу тактику? Если коротко, то нет. Но, конечно, парни знали, что этот вратарь только вышел на лед и ещё «холодный», значит, надо побыстрее бросить по его воротам. Так и сделал Мартынов. Смогли использовать этот момент. Но пока не знаю, что случилось с вратарём соперника«, — цитирует Вудкрофта сайт минского “Динамо”.

После победы минчане поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков. «Сочи» остаются на последнем месте в таблице Запада с 11 очками в активе.

Динамо Мн
4:3ОТ
1:0, 0:2, 2:1
Сочи
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