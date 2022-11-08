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00:03 (мск), источник: БЕЛТА

Игрок минского «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником недели в КХЛ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист столичного «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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Источник: ХК «Динамо»

Звания лучшего игрока обороны Душак удостоен впервые в карьере. В трех матчах на минувшей неделе защитник «Динамо» набрал 4 (2+2) очка, а в поединке против «Сочи» стал автором победной шайбы. Кроме того, на счету американца три силовых приема, два заблокированных броска, один отбор шайбы и показатель полезности «+1».

Также сегодня стало известно, что двусторонний контракт с минским «Динамо» подписал голкипер Алексей Снытко. Ранее 20-летний вратарь находился в клубе по пробному соглашению. В текущем сезоне Снытко провел 4 матча за солигорский «Шахтер», где отразил 90,63% бросков.

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