Игрок минского «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником недели в КХЛ

Звания лучшего игрока обороны Душак удостоен впервые в карьере. В трех матчах на минувшей неделе защитник «Динамо» набрал 4 (2+2) очка, а в поединке против «Сочи» стал автором победной шайбы. Кроме того, на счету американца три силовых приема, два заблокированных броска, один отбор шайбы и показатель полезности «+1».