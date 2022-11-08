«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию СКА в КХЛ

Встреча во Владивостоке закончилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов (17-я минута), Иван Емец (37) и Рудольф Червены (59), у гостей отличился Никита Гусев (54).

СКА, прервавший девятиматчевую победную серию в регулярном чемпионате, с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (34 очка), переигравший СКА на своем льду впервые с 2014 года, идет четвертым на Востоке.