«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию СКА в КХЛ
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» нанес поражение петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» нанес поражение петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке закончилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов (17-я минута), Иван Емец (37) и Рудольф Червены (59), у гостей отличился Никита Гусев (54).
СКА, прервавший девятиматчевую победную серию в регулярном чемпионате, с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (34 очка), переигравший СКА на своем льду впервые с 2014 года, идет четвертым на Востоке.
В следующем матче армейцы 10 ноября на выезде встретятся с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет челябинский «Трактор».