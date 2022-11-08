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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию СКА в КХЛ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» нанес поражение петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Адмирал
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча во Владивостоке закончилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов (17-я минута), Иван Емец (37) и Рудольф Червены (59), у гостей отличился Никита Гусев (54).

СКА, прервавший девятиматчевую победную серию в регулярном чемпионате, с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (34 очка), переигравший СКА на своем льду впервые с 2014 года, идет четвертым на Востоке.

В следующем матче армейцы 10 ноября на выезде встретятся с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет челябинский «Трактор».

Адмирал
3:1
1:0, 1:0, 1:1
СКА
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