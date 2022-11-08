Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона, ему предстоит операция
Как стало известно «Чемпионату», голкипер омского «Авангарда» Станислав Галимов выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на плече.
Как стало известно «Чемпионату», голкипер омского «Авангарда» Станислав Галимов выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на плече.
Напомним, 34-летний вратарь омского клуба получил травму в матче с «Северсталью» (4:3) 23 октября 2022 года. После этой встречи Галимов в текущем сезоне на лёд не выходил.
За 10 сыгранных матчей за омский клуб в сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Станислав не одержал ни одной победы, с процентом отражённых бросков 87,9 и коэффициентом надёжности — 3,16.
Воспитанник челябинского хоккея дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в 2009 и 2010 годах. Также Галимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2008 году в чешском Пардубице.
Напомним, сегодня появилась информация, что «Авангард» может подписать американского голкипера Брэндона Максвелла.
Что касается других травмированных «Авангарда», то Владимир Жарков выбыл на срок от трёх до пяти недель, Наиля Якупова не стоит ожидать на льду в ближайшее время, а Кристиан Ярош, вероятно, пропустит ближайшую выездную серию клуба. В то же время Иван Телегин полностью восстановился и примет участие в завтрашнем матче «Авангарда» в Магнитогорске.