Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона, ему предстоит операция

Напомним, 34-летний вратарь омского клуба получил травму в матче с «Северсталью» (4:3) 23 октября 2022 года. После этой встречи Галимов в текущем сезоне на лёд не выходил.

За 10 сыгранных матчей за омский клуб в сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Станислав не одержал ни одной победы, с процентом отражённых бросков 87,9 и коэффициентом надёжности — 3,16.

Воспитанник челябинского хоккея дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в 2009 и 2010 годах. Также Галимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2008 году в чешском Пардубице.

Напомним, сегодня появилась информация, что «Авангард» может подписать американского голкипера Брэндона Максвелла.