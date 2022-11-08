«Это чудо на льду». Один из беднейших клубов КХЛ грохнул лидера сезона

В конце сентября, после того как СКА укатал «Адмирал» в лёд на своей площадке со счётом 6:1, Леонид Тамбиев сказал, что его команда с петербургской находится в разных весовых категориях. С тех пор утекло уже много воды, а слаженная система игры вывела «моряков» уже на четвёртое место в Восточной конференции. Команда оказывает ожесточённое сопротивление любому сопернику, а в последних 10 матчах и вовсе не уходит со льда без набранных очков. Сегодняшний матч со СКА — очередное тому доказательство.

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 11, 8.11.2022, 12:30 Адмирал 3 СКА 1

«Адмирал» обыграл недосягаемого лидера чемпионата за счёт строгой дисциплины, терпения и реализации своих моментов. И, конечно, за счёт прекрасных действий своего вратаря Никиты Серебрякова, работы у которого сегодня было хоть отбавляй. Голкипер отразил 45 бросков из 46 — это второй результат в его карьере (рекордом были 57 сейвов в матче с «Нефтехимиком» в 2018 году) и третий матч в этом сезоне с более чем 40 спасениями. Все три матча, что любопытно, стали для «Адмирала» победными.

«Серия из 10 матчей с очками? Мы смогли выработать правильную философию, команда сплотилась, есть костяк команды, который знает, как и что делать в определённых моментах игры. Команда управляемая, ребята стараются делать то, что их просят», — так объяснил успехи команды Тамбиев после игры со СКА.

В концовке первого периода «моряки» подловили ошибку первого звена соперников на синей линии и убежали в контратаку. Дмитрий Саюстов и Артём Гареев разыграли всё как по нотам, разорвав оборону соперника.

Во втором периоде, в котором обычно СКА включается на полную мощь, «Адмирал» снова терпел, ждал и дождался своего момента. Павел Шэн протащил шайбу по правому борту, набросил её на ворота. Александр Самонов распластался на льду в шпагате, оставив маленькое неприкрытое пространство. Александр Шевченко и Иван Емец закапывали шайбу и добились успеха. СКА взял просмотр на помеху вратарю, но арбитры своего решения не отменили.

СКА только в третьем периоде смог наконец размочить счёт — Никита Гусев замкнул передачу Даниила Пыленкова на дальней штанге, набрав своё третье очко за три матча после возвращения в СКА, но «Адмиралу» всё было нипочём. «Моряки» без паники оборонялись и спокойно довели игру до победы — за минуту с небольшим Рудольф Червены снял все вопросы голом в пустые. Мог забить вратарский гол и Серебряков — на последних секундах он прицельно бросал от лицевой линии, но промахнулся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2b86qZOMLfg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это могло бы стать красивой вишенкой на торте, но «Адмирал» и без этого всё равно сотворил сенсацию. Шутка ли, один из беднейших клубов КХЛ грохнул лидера сезона! Тамбиев назвал эту победу чудом на льду.