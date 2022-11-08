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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витязь» нанес «Барысу» седьмое поражение в восьми матчах

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Витязь».

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Источник: ХК "Барыс"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

На восьмой минуте Владислав Кара вывел «Витязь» вперёд. Второй период прошёл без голов. На 38-й секунде третьего игрового отрезка Владислав Кара с передачи Владислава Валенцова оформил дубль. Спустя полторы минуты Аркадий Шестаков после паса Антона Сагадеева отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Александр Яремчук в третий раз поразил ворота Никиты Бояркина. На 55-й минуте Динмухамед Кайыржан сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 ноября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Витязь» 12 ноября примет «Автомобилист».

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Барыс
2:3
0:1, 0:0, 2:2
Витязь
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