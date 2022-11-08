Гол Радулова не спас «Ак Барс» от поражения в овертайме матча с «Нефтехимиком»

Сегодня, 8 ноября, в Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3).

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3 В составе гостей голами отличились Александр Радулов, Кирилл Семенов и Станислав Галиев. У хозяев по шайбе забросили Вячеслав Лещенко, Андрей Белозеров и Андрей Чивилев. Автором решающего гола в овертайме стал форвард нижнекамской команды Евгений Митякин.