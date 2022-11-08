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8 ноября, источник: Sport24

Гол Радулова не спас «Ак Барс» от поражения в овертайме матча с «Нефтехимиком»

Сегодня, 8 ноября, в Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3).

Нефтехимик
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Сегодня, 8 ноября, в Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3).

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3 В составе гостей голами отличились Александр Радулов, Кирилл Семенов и Станислав Галиев. У хозяев по шайбе забросили Вячеслав Лещенко, Андрей Белозеров и Андрей Чивилев. Автором решающего гола в овертайме стал форвард нижнекамской команды Евгений Митякин.

«Нефтехимик» набрал 23 очка в 27 матчах и находится на 10-м месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 29 баллами после 27 игр располагается на 7-й строчке Востока.

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Нефтехимик
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Ак Барс
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