Гол Радулова не спас «Ак Барс» от поражения в овертайме матча с «Нефтехимиком»
Сегодня, 8 ноября, в Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3).
Сегодня, 8 ноября, в Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3).
Сегодня, 8 ноября, в Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3).
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3 В составе гостей голами отличились Александр Радулов, Кирилл Семенов и Станислав Галиев. У хозяев по шайбе забросили Вячеслав Лещенко, Андрей Белозеров и Андрей Чивилев. Автором решающего гола в овертайме стал форвард нижнекамской команды Евгений Митякин.
«Нефтехимик» набрал 23 очка в 27 матчах и находится на 10-м месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 29 баллами после 27 игр располагается на 7-й строчке Востока.