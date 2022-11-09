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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Следующий соперник «Барыса» потерпел четвертое поражение подряд

Магнитогорский «Металлург» проиграл четвертую игру подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Авангард
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Источник: ХК "Металлург"

Сегодня, 9 ноября, ближайший соперник «Барыса» уступил на своем льду «Авангарду» со счетом 2:3.

До этого магнитогорцы уступили московскому «Динамо» (1:4), «Локомотиву» (1:4) и СКА (3:4).

11 ноября «Металлург» примет «Барыс». Сейчас у магнитогорцев 37 очков и второе место в Восточной конференции КХЛ. У «Барыса» 25 баллов и девятая строчка на Востоке.

Металлург
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Авангард
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