Следующий соперник «Барыса» потерпел четвертое поражение подряд
Магнитогорский «Металлург» проиграл четвертую игру подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авангард
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
Магнитогорский «Металлург» проиграл четвертую игру подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 ноября, ближайший соперник «Барыса» уступил на своем льду «Авангарду» со счетом 2:3.
До этого магнитогорцы уступили московскому «Динамо» (1:4), «Локомотиву» (1:4) и СКА (3:4).
11 ноября «Металлург» примет «Барыс». Сейчас у магнитогорцев 37 очков и второе место в Восточной конференции КХЛ. У «Барыса» 25 баллов и девятая строчка на Востоке.