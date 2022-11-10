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13:10 (мск)

БК Winline организовала предматчевое шоу для «Ак Барса» (видео)

Партнер хоккейного клуба «Ак Барс» букмекерская компания Winline организовала для казанского клуба яркое предматчевое шоу.

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Шоу было приурочено к очередному «Зеленому дерби» — матчу между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», который традиционно является украшением регулярного сезона КХЛ.

Болельщики, пришедшие на матч, могли посмотреть яркое лазерное и световое шоу. И даже поучаствовать в нем — каждый болельщик получил специальный световой браслет.

Матч завершился победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал Александр Радулов.

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