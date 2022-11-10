БК Winline организовала предматчевое шоу для «Ак Барса» (видео)

Шоу было приурочено к очередному «Зеленому дерби» — матчу между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», который традиционно является украшением регулярного сезона КХЛ.

Болельщики, пришедшие на матч, могли посмотреть яркое лазерное и световое шоу. И даже поучаствовать в нем — каждый болельщик получил специальный световой браслет.

Матч завершился победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал Александр Радулов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-50270859&id=456239032&hash=dfd1cadd0de5cc81&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.