СКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске в четверг, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу забросил на 61-й минуте Михал Йордан, а в основное время у хозяев отличился Артур Гиздатуллин (39). У гостей шайбу забросил Марат Хайруллин (43).

Во втором периоде матча травму получил арбитр встречи Максим Сидоренко, которому после броска защитника «Амура» Руслана Педана в голову попала шайба. Игра была приостановлена, медицинская бригада клуба-хозяина оказала арбитру помощь. Сидоренко не смог продолжить встречу.

СКА потерпел второе поражение подряд. Во вторник владивостокский «Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию петербуржцев.