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14:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ

Петербургский СКА потерпел второе поражение кряду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на выезде в овертайме хабаровскому «Амуру».

Амур
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Источник: КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске в четверг, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу забросил на 61-й минуте Михал Йордан, а в основное время у хозяев отличился Артур Гиздатуллин (39). У гостей шайбу забросил Марат Хайруллин (43).

Во втором периоде матча травму получил арбитр встречи Максим Сидоренко, которому после броска защитника «Амура» Руслана Педана в голову попала шайба. Игра была приостановлена, медицинская бригада клуба-хозяина оказала арбитру помощь. Сидоренко не смог продолжить встречу.

СКА потерпел второе поражение подряд. Во вторник владивостокский «Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию петербуржцев.

Команда Романа Ротенберга продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 52 очками в 29 встречах. «Амур», набрав 24 очка в 27 матчах, поднялся на десятое место на Востоке.

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Амур
2:1ОТ
0:0, 0:0, 0:0
СКА
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