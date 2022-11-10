Дубль Горшкова помог «Адмиралу» обыграть «Трактор» и продлить победную серию

Дублем за «Адмирал» отметился нападающий Александр Горшков. Одну из своих шайб форвард забросил уже на 47-й секунде встречи — этот гол оказался победным. Также Горшков забросил шайбу на 59-й минуте матча в пустые ворота. Ещё одна шайба «моряков» на счету форварда Рудольфа Червены. Голкипер «Адмирала» Александр Лазушин записал на свой счёт сухой матч, отразив все 34 броска по воротам.