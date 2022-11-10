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18:24 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» уволил Миронова после 6 поражений подряд

Борис Миронов отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Московский клуб официально объявил об увольнении 50-летнего специалиста. Также тренерский штаб покидает ассистент главного тренера Егор Башкатов.

Красно-белые проиграли шесть матчей подряд в рамках Фонбет чемпионата КХЛ. На данный момент команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 очков в 29 играх.

Миронов стал главным тренером «Спартака» 30 апреля 2021 года. В прошлом сезоне клуб под руководством Миронова занял шестое место в Западной конференции, автоматически прошел во второй раунд Кубка Гагарина из-за отказа «Йокерита», а затем проиграл СКА со счетом 1−4 в серии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить Игорь Гришин, тренирующий самую результативную команду ВХЛ — «Химик».

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