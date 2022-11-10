«Спартак» уволил Миронова после 6 поражений подряд

Красно-белые проиграли шесть матчей подряд в рамках Фонбет чемпионата КХЛ. На данный момент команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 очков в 29 играх.

Миронов стал главным тренером «Спартака» 30 апреля 2021 года. В прошлом сезоне клуб под руководством Миронова занял шестое место в Западной конференции, автоматически прошел во второй раунд Кубка Гагарина из-за отказа «Йокерита», а затем проиграл СКА со счетом 1−4 в серии.