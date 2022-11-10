«Ак Барс» проиграл «Торпедо» в 1000-м матче в КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:4 (4:1, 2:2, 0:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ю Сато (3-я минута), Егор Виноградов (4), Сергей Гончарук (11), Николай Коваленко (18), Максим Летунов (24) и Данил Веряев (32). У гостей дубль оформил Станислав Галиев (5, 37), также шайбы забросили Вчеслав Войнов (21) и Максим Быков (47).

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов оформил ассистентский дубль и стал четверым игроком в истории КХЛ, которому удалось набрать 600 и более очков в лиге. Теперь в его активе 601 результативное действие. Больше только у Даниса Зарипова (685), Вадима Шипачева (829) и Сергея Мозкина (928). Также Зарипов, отметившийся передачей установил рекорд «Ак Барса» по голевым пасам (356). Он превзошел достижение Алексея Морозова (355).

«Ак Барс» потерпел поражение в 1000-м матче в КХЛ. В нынешнем сезоне эту отметку также преодолели магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.

«Торпедо», набравшее 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 29 очками располагается на седьмой строчке на Востоке.