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10 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» проиграл «Торпедо» в 1000-м матче в КХЛ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Торпедо
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Источник: Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:4 (4:1, 2:2, 0:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ю Сато (3-я минута), Егор Виноградов (4), Сергей Гончарук (11), Николай Коваленко (18), Максим Летунов (24) и Данил Веряев (32). У гостей дубль оформил Станислав Галиев (5, 37), также шайбы забросили Вчеслав Войнов (21) и Максим Быков (47).

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов оформил ассистентский дубль и стал четверым игроком в истории КХЛ, которому удалось набрать 600 и более очков в лиге. Теперь в его активе 601 результативное действие. Больше только у Даниса Зарипова (685), Вадима Шипачева (829) и Сергея Мозкина (928). Также Зарипов, отметившийся передачей установил рекорд «Ак Барса» по голевым пасам (356). Он превзошел достижение Алексея Морозова (355).

«Ак Барс» потерпел поражение в 1000-м матче в КХЛ. В нынешнем сезоне эту отметку также преодолели магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.

«Торпедо», набравшее 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 29 очками располагается на седьмой строчке на Востоке.

В другом матче череповецкая «Северсталь» победила нижнекамский «Нефтехимик» (3:0), а пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:5).

Торпедо
6:4
4:1, 2:2, 0:1
Ак Барс
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