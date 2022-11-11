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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданным исходом завершился матч «Барыса» в КХЛ

Неожиданным исходом завершился матч магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Металлург
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Источник: ХК "Барыс"

Многие эксперты склонялись к тому, что «Металлург» на своей площадке разгромит астанчан. Однако основное время встречи завершилось вничью 2:2. При этом гости по ходу игры вели в две шайбы, а в серии буллитов победили хозяева — 3:2.

У астанчан отличились Нельсон Ножье (24-я минута) и Джереми Бракко (29-я). У «Магнитки» шайбы забросили Павел Акользин (32-я) и Филипп Майе (36-я). Решающий буллит реализовал Егор Яковлев.

После этой игры «Металлург» с 39 очками вышел на промежуточное второе место в Восточной конференции, в которой «Барыс» с 26 баллами остался на девятой строчке.

Следующую игру «Барыс» проведет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 13 ноября.

Металлург
3:2Б
0:0, 2:2, 0:0, 0:0
Барыс
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