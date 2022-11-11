Неожиданным исходом завершился матч «Барыса» в КХЛ
Неожиданным исходом завершился матч магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Неожиданным исходом завершился матч магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Многие эксперты склонялись к тому, что «Металлург» на своей площадке разгромит астанчан. Однако основное время встречи завершилось вничью 2:2. При этом гости по ходу игры вели в две шайбы, а в серии буллитов победили хозяева — 3:2.
У астанчан отличились Нельсон Ножье (24-я минута) и Джереми Бракко (29-я). У «Магнитки» шайбы забросили Павел Акользин (32-я) и Филипп Майе (36-я). Решающий буллит реализовал Егор Яковлев.
После этой игры «Металлург» с 39 очками вышел на промежуточное второе место в Восточной конференции, в которой «Барыс» с 26 баллами остался на девятой строчке.
Следующую игру «Барыс» проведет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 13 ноября.