Скабелка отреагировал на упущенную победу в матче с «Металлургом»

«Хороший матч, он мне понравился. За последнее время это наш лучший матч как команды. Хорошо играли за исключением концовки второго периода, где после пропущенного гола немного отдали инициативу. В целом достаточно неплохо провели весь матч. Могли забить в концовке, в овертайме здорово отыграли, были моменты. Но, к сожалению, берем только одно очко. Тем не менее хочу поблагодарить ребят за хорошую командную работу. Шаг за шагом будем становиться на ту дорогу, по которой мы хотим идти. Почему сыграл Гудачек? Руководствовались его готовностью, но мы и говорим с игроками, вратарями перед матчем. Мы помогли вратарю, вратарь помог команде. Думаю, ментально этот матч должен нас окрылить», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.