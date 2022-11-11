В «Металлурге» рассказали о камбэке в матче с «Барысом»

«Плотная игра, как и ожидалось. Сильно очки были нужны двум командам. Радует, что вернулись в игру и вырвали победу на буллитах. Кошечкин? Раз не было, значит, есть определенная причина. Он играл на выезде у нас с травмой, потому что Эдди не мог играть, а сейчас вот так. Михаил Фисенко не доиграл? Он готов нормально, но надо было отыгрываться, нужно было больше атакующей силы. Поэтому поменял его на Юрова. Юров три дня проболел, тоже был в ритме только относительно, но я подумал, что он больше даст атаке», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.