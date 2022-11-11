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11 ноября, источник: Vesti.kz

В «Металлурге» рассказали о камбэке в матче с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился своими мыслями о волевой победе над «Барысом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: metallurg.ru

Встреча команд прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов (3:2). При этом по ходу игры «Магнитка» уступала 0:2.

«Плотная игра, как и ожидалось. Сильно очки были нужны двум командам. Радует, что вернулись в игру и вырвали победу на буллитах. Кошечкин? Раз не было, значит, есть определенная причина. Он играл на выезде у нас с травмой, потому что Эдди не мог играть, а сейчас вот так. Михаил Фисенко не доиграл? Он готов нормально, но надо было отыгрываться, нужно было больше атакующей силы. Поэтому поменял его на Юрова. Юров три дня проболел, тоже был в ритме только относительно, но я подумал, что он больше даст атаке», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

Следующую игру астанчане проведут на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 13 ноября.

Металлург
3:2Б
0:0, 2:2, 0:0, 0:0
Барыс
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