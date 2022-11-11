«Спартак» обыграл ЦСКА и прервал серию из шести поражений в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филип Вароне (10-я минута) и Матвей Заседа (51). У проигравших отличился Павел Карнаухов (31).
«Спартак» провел первый матч после ухода с поста главного тренера Бориса Миронова. Его обязанности в игре с ЦСКА исполнял Алексей Заварухин, ранее работавший в роли ассистента. Красно-белые прервали серию из шести поражений. Ворота «Спартака», в отличие от последних четырех матчей, защищал Алексей Красиков, отразивший 43 броска.
«Спартак» набрал 29 очков после 30 игр и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Армейцы с 39 очками после 27 встреч располагаются на третьей строчке.
В следующем матче «Спартак» 14 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо». ЦСКА днем ранее примет «Динамо» из Минска.
В других матчах пятницы магнитогорский «Металлург» дома со счетом 3:2 по буллитам обыграл астанинский «Барыс», минское «Динамо» на своей площадке оказалось сильнее ярославского «Локомотива» (2:1), омский «Авангард» в гостях одолел уфимский «Салават Юлаев» (4:3, по буллитам). Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков забросил первую в матче шайбу рукой в собственные ворота. В третьем периоде он был удален до конца игры.