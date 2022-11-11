Хоккеисты минского «Динамо» добыли четвертую подряд победу в КХЛ

В заключительной игре домашней серии на «Минск-Арене» «зубры» встречались с ярославским «Локомотивом». Старт поединка лучше удался гостям, которые открыли счет в середине стартового периода. Ответ у динамовцев нашелся только в заключительной трети: цифры на табло сравнял защитник Джозеф Душак, реализовавший большинство. Равновесие в игре продержалось всего шесть минут, но на этот раз впереди были уже минчане — постарался Дмитрий Соколов. Данная шайба оказалась в итоге победной, финальный счет — 2:1 в пользу «Динамо».