Хоккеисты минского «Динамо» добыли четвертую подряд победу в КХЛ

В заключительной игре домашней серии на «Минск-Арене» «зубры» встречались с ярославским «Локомотивом». Старт поединка лучше удался гостям, которые открыли счет в середине стартового периода. Ответ у динамовцев нашелся только в заключительной трети: цифры на табло сравнял защитник Джозеф Душак, реализовавший большинство. Равновесие в игре продержалось всего шесть минут, но на этот раз впереди были уже минчане — постарался Дмитрий Соколов. Данная шайба оказалась в итоге победной, финальный счет — 2:1 в пользу «Динамо».
Эта виктория стала для подопечных Крэйга Вудкрофта четвертой подряд — настолько удачной серии у минчан не было больше года. Благодаря этому наша команда сравнялась по очкам с «Витязем» — клубы из Минска и Балашихи с 32 баллами делят 6−7 места в Западной конференции КХЛ. Далее «зубров» ожидает очередное выездное турне, которое стартует уже 13 ноября матчем против третьей команды Запада — московского ЦСКА. Встреча с действующими чемпионами КХЛ начнется в 17.00.