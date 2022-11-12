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00:42 (мск), источник: Sport24

«Очень хорошая и командная победа». Вудкрофт — о матче с «Локомотивом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Это очень хорошая и командная победа. Мы утром говорили ребятам, что всех играх, которые мы проводили с “Локомотивом”, исход зависел от маленьких нюансов и ошибок. Была близкая игра, очень много моментов. После второго периода ребятам сказал, что “Локомотив” подустал, а у нас есть силы, и мы можем показать свою лучшую игру. В третьем периоде нам удавалось многое. Очень важный гол забили в большинстве, а также отмечу классное исполнение при переходе из обороны в атаку, выход “один в ноль”. Красивый гол Соколова. Очень здорово, что он так вернулся в состав. Также стоит добавить, что наше меньшинство сработало хорошо. Колосов провёл классную игру.», — цитирует Вудкрофта пресс-служба лиги.

После этого матча минское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Западной конференции (32 очка), «Локомотив» остался на 2-й строчке на Западе (40).

Динамо Мн
2:1
0:1, 0:0, 2:0
Локомотив
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