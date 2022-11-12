«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Витязь» благодаря дублю Мэйсека

На 12-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 32-й минуте Данил Романцев удвоил преимущество гостей. Через три минуты Виталий Попов с передачи Степана Старкова отыграл один гол. На 52-й минуте Брукс Мэйсек оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Владимир Кузнецов и Ник Эберт. Точку во встрече поставил Олег Ли.