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16:28 (мск), источник: Sports.Ru

СКА проиграл три матча подряд — «Сибири», «Амуру» и «Адмиралу»

СКА проиграл три матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Сибири» (2:3) в Новосибирске в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА
Сибирь
Амур
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Источник: РИА "Новости"

Ранее питерский клуб проиграл обе встречи на Дальнем Востоке — «Амуру» (1:2 ОТ) и «Адмиралу» (1:3). Таким образом, СКА набрал 1 из 6 баллов в рамках выезда на Восток страны.

Команда из Санкт-Петербурга по-прежнему занимает первое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 52 балла в 30 играх.

Следующий матч у СКА запланирован 15 ноября на домашнем льду против минского «Динамо».

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3:2
1:0, 2:2, 0:0
СКА
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