СКА проиграл три матча подряд — «Сибири», «Амуру» и «Адмиралу»

Ранее питерский клуб проиграл обе встречи на Дальнем Востоке — «Амуру» (1:2 ОТ) и «Адмиралу» (1:3). Таким образом, СКА набрал 1 из 6 баллов в рамках выезда на Восток страны.

Команда из Санкт-Петербурга по-прежнему занимает первое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 52 балла в 30 играх.