Скабелка прокомментировал победу «Барыса» над лидером КХЛ и объяснил предыдущие поражения

Источник: ХК "Барыс"

— Тяжелый матч, конечно. Играли с достаточно быстрой и физически сильной командой. Знали, что «Салават Юлаев» — лидер по первым периодам в КХЛ. Серьезный акцент делали на то, чтобы сдержать команду в первом периоде. Нам удалось достаточно плотно и агрессивно сыграть в обороне, не дать много шансов «Салавату Юлаеву» при завершении. Они, конечно, были, но там Юлиус Гудачек сыграл достаточно надёжно.

Хочу поблагодарить ребят за такую самоотдачу. У нас сегодня большое количество блокированных бросков было. Мы все очень хотели выиграть. Но хотеть мало, надо мочь. Вот мы сегодня смогли. Еще раз спасибо ребятам за самоотдачу и за победу.

— Что не получалось у «Барыса» в предыдущих матчах?

— Все вытекало, вытекло. Сыграли хорошую домашнюю серию перед матчем с «Магниткой», а потом в одночасье четыре ключевых нападающих выпало из-за травм. С «Торпедо» где-то проехали на эмоциях, а после «Магнитки» разладилось командное взаимодействие, особенно в игре без шайбы. В этот период были и неплохие матчи. Но играли хорошо — проигрывали, играли плохо — проигрывали. Такое бывает. Надо это пережить и стать сильнее.

— Насколько вас удивил лакросс-гол Егора Петухова?

— Удивил, скажу честно. Егор Петухов не славится такими уж снайперскими качествами. Молодец. Где-то он скрывал, наверное, это все, или не было шансов. Он молодец, конечно.

— Уловили какие-то отличия у «Салавата Юлаева» с предыдущим матчем?

— Отличие было в нашей игре. «Салават Юлаев» сыграл достаточно мощно, сильно. Но отличие в том, как мы сыграли. Если мы сравниваем две игры.

— Седьмая игра Майкла Шапю в сезоне и по нулям. Насколько велик кредит доверия к нему?

— Здесь не в этом дело. Просто Майкл Шапю в очередной раз травмировался, в первом периоде ушел. Он сильный игрок. Будем смотреть, что там происходит. Это уже третья травма. Но игрок сильный. Его появление усилило команду и придало мощь. Здесь дело не в кредите доверия. Травма опасная.