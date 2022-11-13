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Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:01 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» прервало победную серию в Континентальной хоккейной лиге

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали короткую выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ЦСКА
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: hockey.by

Подопечные Крэйга Вудкрофта в Москве встречались с действующими чемпионами КХЛ из ЦСКА. Первый период завершился с минимальным перевесом «зубров», незадолго до перерыва отличился Райан Спунер. В начале второй трети «армейцы» сравняли цифры, но не прошло и минуты, как минчане усилиями Ника Меркли вновь вышли вперед.

Однако дальше в игре Динамо случился необъяснимый провал: игроки московского клуба поразили ворота гостей сразу пять раз, доведя счет до цифр 6:2 в свою пользу. Заключительная 20-минутка осталась за «зубрами» — 3:2, но на исход игры шайбы Спунера, Дмитрия Соколова и Вадима Мороза повлиять уже не могли. В итоге результативная победа ЦСКА со счетом 8:5.

Таким образом, динамовцы прервали победную серию из четырех матчей. На данный момент подопечные Вудкрофта с 32 баллами остаются на 6-м месте Западной конференции КХЛ, которое они делят с «Витязем». Второй и заключительный матч текущего выезда минчане проведут во вторник 15 ноября в гостях у лидера лиги — санкт-петербургского СКА. Встреча стартует в 19.30.

ЦСКА
8:5
0:1, 6:1, 2:3
Динамо Мн
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