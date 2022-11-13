Минское «Динамо» прервало победную серию в Континентальной хоккейной лиге

Подопечные Крэйга Вудкрофта в Москве встречались с действующими чемпионами КХЛ из ЦСКА. Первый период завершился с минимальным перевесом «зубров», незадолго до перерыва отличился Райан Спунер. В начале второй трети «армейцы» сравняли цифры, но не прошло и минуты, как минчане усилиями Ника Меркли вновь вышли вперед.

Однако дальше в игре Динамо случился необъяснимый провал: игроки московского клуба поразили ворота гостей сразу пять раз, доведя счет до цифр 6:2 в свою пользу. Заключительная 20-минутка осталась за «зубрами» — 3:2, но на исход игры шайбы Спунера, Дмитрия Соколова и Вадима Мороза повлиять уже не могли. В итоге результативная победа ЦСКА со счетом 8:5.