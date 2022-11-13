Главный тренер минского «Динамо» назвал причины провального второго периода в матче с ЦСКА

"В целом, мы команда, которая готова добиться успеха, и которая готова контролировать игру, первый период тому подтверждение. Мы действовали хорошо, и забросили, и справлялись в меньшинстве. Во втором периоде сами себе создали проблемы, было много удалений, действовали недисциплинированно, из-за этого приходилось тратить много энергии, отрабатывая в меньшинстве. ЦСКА же реализовал свои моменты. В третьем периоде вернулись, боролись, старались улучшить свою игру, в целом кое-что получалось, но в итоге нет нужного результата, нам следует улучшать игру в разных компонентах, чтобы обыгрывать такие команды, как ЦСКА. Мы это знаем и надо будет работать как коллективно, так и индивидуально.