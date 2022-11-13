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13 ноября, источник: БЕЛТА

Канадец Шон Лалонд оценил выступления ХК «Динамо-Минск» в этом сезоне и рассказал о жизни в Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК «Динамо-Минск» является важным элементом белорусской системы хоккея. Таким мнением в эфире телеканала «Беларусь 1» поделился защитник столичного хоккейного клуба, канадский легионер Шон Лалонд, сообщает БЕЛТА.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Скриншот видео "Беларусь 1"

Минское «Динамо» провело 30 из 68 запланированных матчей регулярного чемпионата КХЛ. Почти половина сезона осталась позади, поэтому многие уже говорят о промежуточных результатах игр.

«В оставшейся части сезона мы намерены только улучшать свои результаты, — подчеркнул Шон Лалонд. — Здорово, что в клубе много молодых белорусских хоккеистов, которые выполняют большую роль на площадке. Приятно наблюдать за их развитием, ведь в стане “зубров” они получают возможность прогрессировать, становиться профессиональнее, перенимая опыт у мастеровитых игроков».

По словам канадца, первые пять матчей сезона все работали очень мощно, однако затем появились трудности, которые пришлось преодолевать. Например, у Шона Лалонда уже было две травмы, однако игрок не отчаивается и во всем ищет только позитив. «Сезон складывается хорошо, если брать те матчи, в которых я играл. В команде выполняю разные роли. Это хорошая возможность выходить на лидирующие позиции, быть примером для молодых белорусских парней», — отметил он.

Хоккеист подчеркнул, что перед минским «Динамо» в этом сезоне стоит ответственная задача, ведь команда раньше никогда не выходила во второй раунд Кубка Гагарина, и теперь появилась реальная возможность переписать историю. «Будет здорово, если так произойдет, об этом много говорится в коллективе, — уточнил Шон Лалонд. — Но мы должны занять как можно более высокое место в турнирной таблице по итогам гладкого чемпионата, чтобы повысить шансы на выход во второй раунд кубка Гагарина. Последние два года клуб сражался против санкт-петербургского СКА. Армейцы с Невы — это очень тяжелый соперник для плей-офф, поэтому сейчас нам надо чаще выигрывать, чтобы избежать встречи со СКА или ЦСКА на стыке зимы-весны. Именно это увеличит наши шансы на выход во вторую стадию нокаут-раунда».

В этом сезоне многие легионеры не приехали в КХЛ, поэтому эксперты и болельщики прогнозировали снижение уровня хоккея в лиге. Шон Лалонд не согласен с таким утверждением. «Я все равно считаю, что это сильнейшая лига в мире после НХЛ. Для меня важно выступать на самом лучшем уровне из возможного, поэтому если не НХЛ, то, безусловно, КХЛ в приоритете — здесь есть все возможности, чтобы реализовать свой талант. Я думаю, что топовые клубы остались в том же статусе, так как сформированы из сильнейших российских хоккеистов. Кроме того, общий уровень повышают мастеровитые легионеры. Все хотят попасть в НХЛ, но КХЛ — вторая в очереди в плане выбора игроков».

Канадец высоко оценил уровень мастерства минского клуба, а также признался, что давно пытался стать игроком команды: «Динамо» — солидная организация, тут одни из лучших болельщиков КХЛ, а Минск — потрясающий город, поэтому мне было интересно сюда приехать. К тому же, в команде канадский тренер, что очень помогает, хоть раньше мы не были близко знакомы с Крейгом Вудкрофтом. В «Динамо» много ребят, которые всегда готовы помочь, и это упрощает адаптацию в Беларуси. Я рад, что Минск стал моим домом. Это красивый город, в котором есть чем заняться — много кафе, торговых центров. Нет такого дня, когда бы тебе было скучно, ведь в столице всегда можно себя развлечь. Жаль, что график игр очень плотный и свободного времени почти нет. Однако за несколько месяцев, которые провел в Беларуси, я отметил красоту и чистоту Минска, а также дружелюбие людей".

Шон Лалонд рассказал, что пытается учить русский, поэтому много общается с белорусскими и российскими игроками. В этом вопросе уже появились первые успехи: если говорить медленно, канадец сможет уловить смысл. «Коммуникация с белорусской молодежью нормальная, многие заканчивают университеты, поэтому с английским у них все в порядке, — отметил он. — Ваши ребята очень трудолюбивые и талантливые — в своем юном возрасте хорошо читают игру и понимают, что нужно делать. Это важная деталь — у них есть потенциал, чтобы в будущем стать большими игроками. Главное — трудится. Минское “Динамо” — важный элемент белорусской системы хоккея. Крейг Вудкрофт — не только главный тренер клуба, но и национальной сборной — это глобальная хоккейная программа. А еще белорусы — преданные болельщики, которые хорошо понимают игру. Поэтому мы всегда должны выступать на максимуме».

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