«Трактор» потерпел третье «сухое» поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске

На третьей минуте Ян Дрозг с передачи Руслана Педана вывел хабаровскую команду вперёд. На 27-й минуте голкипер «Трактора» Илья Проскуряков грубо ошибся на выходе из ворот, благодаря чему Артур Гиздатуллин удвоил преимущество хозяев. Очки за результативные передачи получили Кэмерон Ли и Руслан Педан. Голкипер хабаровчан Евгений Аликин оформил шат-аут.