Генменеджер «Авангарда» Волков объявил об уходе из клуба

«Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба “Авангард”. Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало все труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции “Авангарда”. Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда “Авангард” вышел из кризиса после смены главного тренера. Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецом сможет бороться за самые высокие места.



Я благодарен команде, персоналу и всем болельщикам за незабываемые моменты. Омск стал для меня и моей семьи вторым домом и останется в наших сердцах навсегда. Нам много удалось сделать вместе, начиная от выигрыша Кубка и заканчивая переездом команды в замечательный дворец в Омске. Желаю и дальше команде, клубу и руководству не останавливаться, двигаться вперед, завоевывать все новые высоты!».