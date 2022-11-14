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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ объявила главных тренеров команд на Матч звезд — 2022

Континентальная хоккейная лига на своём сайте объявила главных тренеров команд на Матч звёзд — 2022.

СКА
ЦСКА
Металлург
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главным тренером команды дивизиона Боброва станет Роман Ротенберг (СКА). В текущем сезоне армейцы выиграли 25 из 30 матчей и занимают первое место в Западной конференции и сводной таблице чемпионата.

Главным тренером команды дивизиона Тарасова станет Сергей Фёдоров (ЦСКА). В сезоне 2022/2023 московские армейцы расположились на втором месте Западной конференции, в прошлом сезоне Фёдоров в свой дебютный сезон выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА. Фёдоров трижды принимал участие в Матче Звёзд КХЛ в качестве игрока.

Источник: КХЛ

Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Илья Воробьёв («Металлург»). Воробьёв будет единственным тренером на Фонбет Матче Звёзд КХЛ 2022, имеющим опыт участия в звездных уикэндах. Для Ильи Воробьёв ближайший уикэнд станет четвёртым в карьере.

Главным тренером команды дивизиона Чернышёва станет Виктор Козлов («Салават Юлаев»). В текущем сезоне уфимцы находятся на втором месте Восточной конференции, привлекая в состав большую группу молодых игроков.

Фонбет Матч Звёзд КХЛ 2022 пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.

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