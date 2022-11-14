«Спартак» в серии буллитов победил «Динамо» в матче КХЛ

Встреча на льду «Динамо» завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 4:3) в пользу «красно-белых», у которых отличились Филип Вароне (2-я минута) и Джозеф Кин (18). В составе «Динамо» шайбы забросили Андрей Миронов (24) и Эрик О’Делл (39). Победный буллит на счету форварда «Спартака» Романа Старченко.