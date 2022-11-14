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14 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» в серии буллитов победил «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» в серии буллитов победил столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо М
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча на льду «Динамо» завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 4:3) в пользу «красно-белых», у которых отличились Филип Вароне (2-я минута) и Джозеф Кин (18). В составе «Динамо» шайбы забросили Андрей Миронов (24) и Эрик О’Делл (39). Победный буллит на счету форварда «Спартака» Романа Старченко.

Для нападающего «красно-белых» Александра Хохлачева матч с «Динамо» стал 400-м в КХЛ.

«Спартак» одержал вторую победу подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко. «Динамо» потерпело четвертое поражение и с 37 очками идет пятым на Западе.

Динамо М
2:3ОТ
0:2, 2:0, 0:0, 0:0
Спартак
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