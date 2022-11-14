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14 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Из «Авангарда» со скандалом уходит генменеджер. Что вообще происходит в клубе?

Почему Алексей Волков покидает Омск.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» выиграл семь последних матчей. После невнятного старта и увольнения главного тренера Дмитрия Рябыкина омичи стремительно поднимаются в турнирной таблице, а со сложнейшего выезда Магнитогорск — Уфа — Казань привезли максимальное количество очков.

Настроение в команде после победы в Казани было замечательным. Тренер по физподготовке Брендон Бови на чистом русском рассказывал мне, что в Омске солнечно, и спрашивал, как дела в Казани. Александр Свитов, не слишком жаловавший журналистов во время игры в «Ак Барсе», подробно рассказывал про игру на вбрасываниях и Александра Радулова. Куда-то торопился Арсений Грицюк, но успел поговорить и с омским телевидением, и с федеральным.

В клубных соцсетях радовал ролик, как главный тренер Михаил Кравец поздравляет команду в самолете по громкой связи с победой, а выдавшего шикарный пас Федора Малыхина — с днем рождения. Идиллия? Как оказалось, ненадолго. В понедельник генменеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» объявил о своем уходе из клуба.

Риторика Волкова ясна — в клубе он не нашел должного понимания, а в такой ситуации продолжать трудиться нет никакого смысла. Свою работу генменеджер выполнил на «отлично». В вину ему можно поставить разве что отсутствие классного вратаря, но, как рассказал сам Волков, руководство зарубило варианты с Гудачеком и Максвеллом. Похожая ситуация и с тренерами — Волков предлагал два варианта, руководство протянуло и назначило Рябыкина, который с работой не справился.

«Те, кто осуществляет руководство “Авангардом” на своих должностях, должны смотреть в одну сторону, соблюдать обозначенные правила игры и нести ответственность за свои решения не только перед клубом, но и друг перед другом. В последнее время этого не происходило», — Волков ясно дает понять об отсутствии взаимопонимания в руководстве.

Источник: ХК «Авангард»

«Отсутствие единого видения, взаимопонимания и согласия внутри руководства клуба по поводу того, как развивать команду, — неразрешимый конфликт. Именно поэтому я и ухожу. В нынешнем году был создан селекционный комитет, в котором последнее слово имел Александр Владимирович. Конечно, это сразу же дало ощущение, что моим решениям не доверяют, но ответственность и общая критика будут сосредоточены на мне», — объясняет Волков. И тонко подкалывает бывшее руководство: «Что касается критики внутри клуба, то это, к сожалению, такой стиль управления — критикуется всё и вся, я с таким не сталкивался, работая три года в “Автомобилисте” и два года в ЦСКА».

Успехи Волкова очевидны — он вернул в клуб летом Рида Буше и Владимира Ткачева, составивших самую яркую связку лиги. Продлил контракт с Найтом, что было непросто из-за переезда команды из Балашихи в Омск. Можно вспомнить подписания Береглазова, Костина, Готовца, ставших важной частью чемпионской команды.

Скорее всего, до конца сезона должность генменеджера «Авангарда» останется вакантной. Состав на 95 процентов ясен, а с кандидатурой вратаря может определиться и селекционный комитет. Волков же вряд ли долго просидит без работы — за годы в «Авангарде» он показал себя одним из сильнейших генеральных менеджеров лиги.

Артур Хайруллин

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